L2 : Amiens et Bastia tenus en échec à Saint-Etienne et Valenciennes, Caen s’incline à Rodez

Après le choc entre Sochaux et Bordeaux qui s’est terminé sur un match nul (1-1), la 27ème journée de Ligue 2 se poursuivait ce samedi avec le traditionnel multiplex de 19h. Et les autres équipes de la première partie de tableau du deuxième échelon français n’ont pas brillé à l’image de la première rencontre de la journée. Amiens et Bastia ont notamment été tenus en échec à l’extérieur respectivement face à Saint-Etienne (1-1) et Valenciennes (2-2). Dans le Forez, Nkounkou a rpondu à Gomis tandis que dans le Nord, Grbic et Magri ont tous les deux inscrit un doublé pour leur club respectif.

Dans les autres rencontre, la malédiction du haut de tableau a continué puisque Rodez s’est imposé à domicile face à Caen malgré la réaction tardive des locaux (3-2) alors que Nîmes prenait le meilleur sur Quevilly-Rouen grâce au doublé de Pagis (2-0). La belle opération était à mettre au profit de Grenoble qui remonte à la 6ème place de Ligue 2 après sa victoire face à Annecy (2-1). A noter les victoires également du Paris FC sur la pelouse de Laval (2-1) et de Guingamp à domicile face à Dijon (2-0). Enfin, la lanterne rouge niortaise s’est incliné face à un concurrent direct pour le maintien, Pau (1-0). En haut et en bas du classement, les positions sont donc figées après cette nouvelle journée.

Les résultats complets du multiplex de Ligue 2

Saint-Etienne 1-1 Amiens : Nkounkou (77e) / Gomis (57e)

Valenciennes 2-2 Bastia : Grbic (25e et 48e) / Magri (4e et 69e)

Rodez 3-2 Caen : Soumano (15e), Raux Yao (27e), Corredor (54e) / Court (38e), Abdi (90e+2)

Nîmes 2-0 Quevilly-Rouen : Pagis (66e et 71e)

Grenoble 2-1 Annecy : Phaëton (4e et 72e) / Sahi (30e)

Guingamp 2-0 Dijon : El-Ouazzani (34e), Siwe (85e)

Laval 1-2 Paris FC : Elisor (18e) / Kebbal (11e), Guilavogui (60e)

Pau 1-0 Niort : Boisgard (12e)