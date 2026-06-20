CdM 2026, Maroc : Azzedine Ounahi voit déjà grand pour Bouaddi

Avant la rencontre face à l’Écosse (0-1) lors du second match de la Coupe du monde 2026 pour le Maroc, Azzedine Ounahi a encensé Ayyoub Bouaddi en conférence de presse. Le milieu de terrain a en effet assuré que les joueurs connaissaient déjà le potentiel du jeune talent avant même son arrivée. « Pour nous les joueurs, on connaissait déjà la valeur de Bouaddi. Dès le premier entraînement, on a pu voir ce qu’il allait apporter » a-t-il indiqué aux médias.

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Interrogé sur son âge, Ounahi a insisté sur la maturité et l’expérience du joueur de 18 ans. Malgré cette situation, il justifie les attentes placées en lui sur le rectangle vert, notamment lors du duel face au Brésil la semaine passée. « On parle de son âge, mais il a déjà une grande expérience. En un match, sa carrière peut changer dans un Mondial. Et j’espère qu’il va nous faire un grand tournoi ». Quasiment qualifiée pour les 16es de finales de la compétition, la sélection marocaine compte sur son prodige.