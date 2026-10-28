Un ancien grand espoir du football portugais accusé de viol

Auparavant considéré comme un grand espoir du football portugais, Fabio Paim n’a pas réussi à obtenir la carrière qu’il aurait pu avoir. Formé au Sporting CP, il n’y aura jamais brillé et aura connu une trajectoire étonnante. L’homme de 38 ans se fait davantage connaître sur ce qu’il se passe en dehors des terrains. S’il a tourné un film pornographique en 2024, il a également été acquitté pour des accusations d’agressions sexuelles en 2012 au Portugal et en 2015 en Lituanie.

La suite après cette publicité

Cependant, la justice va se saisir de son cas de nouveau. Selon Jornal de Noticias, il est accusé d’avoir violé et agressé une étudiante à Faro le 20 avril 2023. «Tôt le matin du 20 avril 2023, l’accusé a forcé la porte d’un immeuble et s’est rendu dans l’appartement de deux jeunes étudiantes. Il est parvenu à découper la porte en bois et à forcer la serrure. Une fois à l’intérieur, il a tenté d’entrer dans une des chambres. C’est alors que la victime, qui se trouvait dans une autre pièce, s’est réveillée et l’a interrogé sur ce qui se passait» peut-on lire dans la déposition. Son procès est prévu en novembre.