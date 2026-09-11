Kylian Mbappe réagit au meme le représentant en dictateur

Souvent cité comme un joueur autoritaire au sein de son vestiaire, Kylian Mbappé fait l’objet d’une tendance sur les réseaux sociaux. Il y est souvent représenté en uniforme militaire sous les traits d’un dictateur. Le Madrilène a même gagné un surnom, "Mobutu", en référence à l’ancien président de la République Démocratique du Congo qui a régné pendant plus de 20 ans sur son pays avec une main de fer. Certains de ses coéquipiers ont même repris cette blague. Il faut bien sûr prendre cela pour de l’humour et avec du second degré, ce que comprend le principal intéressé. Dans un entretien accordé à France Football dans le cadre du Ballon d’Or, le capitaine des Bleus a préféré en rire, même s’il ne minimise pas la réalité historique.

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«Il y a une partie qui est drôle parce qu’on sent que, pour une partie des gens, c’est bon enfant, entame-t-il. Il y a aussi une partie un peu moins drôle parce qu’on connaît les dégâts que ce genre de personnes ont causés dans l’histoire. Être comparé à des gens qui assassinent des gens, ou qui ont rendu des millions et des millions de personnes malheureuses… Je ne pense pas avoir fait ça dans ma vie. Il y a donc un mélange de choses. D’un côté, je sais que c’est fait de manière légère et que ça ne va pas aussi loin, mais cela montre parfois un manque de conscience politique et humaine chez les gens. Ousmane, c’est autre chose. Lui, il a pris ça sur les réseaux sociaux ! Lui, c’est pour rigoler.»