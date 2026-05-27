Nice réagit à son retrait de point pour la saison prochaine

Décidément, ça ne va pas fort du côté de l’OGC Nice. Auteur d’un nul hier lors du barrage aller (0-0) à Saint-Etienne, le Gym devra venir à bout des Verts lors du match retour ce vendredi à 20h45. Ce match à l’Allianz Riviera se jouera à huis clos comme en a décidé la commission de discipline, après les incidents de la 34e journée lors de la réception de Metz où des spectateurs avaient envahi la pelouse au coup de sifflet final. Le club a été sanctionné de deux matchs à huis clos, en plus d’un match avec sursis. Les Aiglons ont fait appel, espérant obtenir gain de cause en allégeant cette punition. L’effet fut inverse puisque la Commission Supérieure d’Appel de la FFF a décidé de retirer le sursis pour infliger à la place un retrait d’un point au classement de la prochaine saison. Avertie la direction azuréenne ne comprend pas et a décidé de saisir le CNOSF.

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«L’OGC Nice s’indigne de la décision rendue ce jour par la Commission Supérieure d’Appel de la Fédération Française de Football, relative aux incidents survenus lors de la rencontre OGC Nice – FC Metz du 17 mai 2026. (…) Saisie par l’OGC Nice, la Commission Supérieure d’Appel de la FFF a décidé de modifier cette sanction en deux matchs fermes de huis clos total, tout en assortissant cette décision d’un retrait d’un point avec sursis pour la saison 2026/2027, informe le club dans sa déclaration. Tout en regrettant les faits constatés, le club considère que la sanction prononcée ressemble à une hérésie au regard des mesures prises, de sa coopération constante avec les autorités compétentes et de la gestion de la situation qui a été d’ailleurs saluée par les délégués LFP de la rencontre. (…) Le club s’interroge également sur la portée réelle du retrait d’un point avec sursis infligé pour la saison 2026/2027, dans le contexte actuel du football français et de la récurrence des usages d’engins pyrotechniques dans les tribunes de nombreux stades. Malgré les efforts déployés par les clubs pour empêcher leur introduction — difficultés dont la FFF elle-même a pu mesurer la réalité lors de l’organisation de la Finale de la Coupe de France — chacun sait qu’un simple usage de fumigènes est susceptible d’entraîner la levée automatique de ce sursis. Autrement dit, cette sanction apparaît déjà comme quasiment acquise avant même le début de la prochaine saison. En conséquence, l’OGC Nice a décidé de saisir le Comité National Olympique et Sportif Français afin de solliciter une conciliation. Le club précise également que, dans l’hypothèse où cette démarche n’aboutirait pas, il se réserve la possibilité de saisir le Tribunal Administratif afin de faire valoir ses droits».