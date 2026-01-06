Nuremberg annonce le retour de Pape Demba Diop à Strasbourg

C’était dans l’air, c’est officiel. Prêté à Nuremberg (D2 allemande) depuis le début de la saison par Strasbourg, le milieu de terrain Pape Demba Diop retourne en Alsace. « Le prêt de Demba Diop est terminé prématurément : le Racing Strasbourg, club auquel il appartient, a levé l’option prévue dans son contrat. Le joueur de 22 ans a déjà fait ses adieux à l’équipe et a quitté le stage d’entraînement d’Herzogenaurach lundi », peut-on lire dans le communiqué publié par le club allemand.

« Nous regrettons profondément la décision de Strasbourg, car nous aurions souhaité prolonger le prêt de Demba. À nos yeux, il s’intégrait parfaitement à notre équipe. Lorsqu’il s’est blessé à la cheville fin octobre, nous l’avons ménagé pendant sa convalescence, afin d’éviter tout risque. Cela a naturellement entraîné une réduction de son temps de jeu. Finalement, cette approche a suscité l’insatisfaction des propriétaires du club quant à son temps de jeu, ce qui a conduit à cette décision. Nous souhaitons à Demba le meilleur pour la suite de sa carrière », a déclaré le directeur sportif Joti Chatzialexiou.