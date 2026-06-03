Pablo Longoria est déjà en train de faire des folies avec River Plate

C’est un superbe challenge qui s’offre à l’ancien président de l’Olympique de Marseille. Nommé directeur sportif de River Plate à la fin du mois d’avril, l’Espagnol a une énorme mission : redorer le blason d’un géant du foot argentin et sudaméricain un peu à la dérive ces derniers temps. Le club de Buenos Aires vient par exemple de perdre la finale du tournoi d’Apertura face au petit poucet de Belgrano, et ne dispute même pas la Copa Libertadores cette saison, se contentant de la Copa Sudamericana, l’équivalent de l’Europa League.

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Autant dire que Pablo Longoria a du pain sur la planche. Son rôle à River va d’ailleurs être particulièrement important, puisqu’il va aussi s’occuper de l’académie ou des infrastructures du club… mais c’est surtout sur le mercato qu’il est attendu. Ces derniers jours, l’Espagnol est d’ailleurs au four et au moulin, avançant sur de nombreux dossiers pour construire un effectif ultra-compétitif pour le tournoi de Clausura 2026, qui commencera en juillet, et pour la prochaine Libertadores. Il a même été mandaté par Stefano Di Carlo, président du club, pour faire une révolution énorme dans l’effectif.

Du très beau monde pourrait débarquer

Il vient par exemple d’enrôler l’emblématique Nicolas Otamendi, qui vient renforcer la défense de River du haut de ses 38 ans et de son CV long comme le bras. Mais contrairement à ce qu’ont l’habitude de faire les cadors argentins, l’objectif n’est pas uniquement de récupérer des vieilles gloires qui viendraient terminer leur carrière à la maison, loin de là. Facundo Buonanotte, milieu offensif de 21 ans qui appartient à Brighton, est par exemple tout en haut de la liste de joueurs convoités par Longoria. Thiago Almada (25 ans), en difficulté à l’Atlético de Madrid, est aussi convoité par l’ancien de l’OM, avec des premières négociations qui auraient déjà démarré avec les Colchoneros.

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Après de belles saisons en Liga, Mauro Arambarri pourrait quitter Getafe pour signer à River Plate, qui aurait déjà fait une offre de 3,5 millions d’euros pour l’international uruguayen, qui serait un renfort de poids pour le milieu de terrain. Les Millonarios seraient aussi en train d’avancer sur un visage bien connu des amateurs de foot espagnol, Angel Correa, ancien de l’Atlético de Madrid aujourd’hui à Tigres. Mardi, ESPN a même fait de nouvelles révélations, affirmant que Longoria souhaite offrir 2 des plus gros espoirs du pays à son entraîneur Eduardo Coudet : Claudio Echeverri (Manchester City) et Franco Mastantuono (Real Madrid), tous deux formés à River. Il s’agirait, dans ces deux cas, de prêts afin qu’ils puissent profiter du temps de jeu qu’ils n’ont pas en Europe, tout en jouant dans un championnat où ils ont déjà fait leurs preuves malgré leur jeune âge. Des recrues qui devraient (re)propulser River au sommet du foot argentin et continental…