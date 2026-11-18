L’avenir d’Endrick au Real Madrid reste incertain à l’approche du mercato hivernal. En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, l’attaquant brésilien de 20 ans étudie la possibilité de quitter la capitale espagnole dès janvier pour retrouver davantage de minutes. Mais selon les informations du quotidien espagnol AS, José Mourinho ne souhaite absolument pas se séparer de son jeune attaquant. Le technicien portugais considère Endrick comme un élément important de son effectif, capable de remplacer Kylian Mbappé dans l’axe, mais également d’apporter du danger sur le côté droit. Malgré cette confiance affichée, le Brésilien n’a disputé que 140 minutes en sept rencontres depuis le début de la saison, avec une seule titularisation face au Séville FC. Interrogé sur sa situation après la large victoire du Brésil contre Singapour (7-0), rencontre durant laquelle il a marqué, Endrick a préféré renvoyer la décision à son entraîneur. « C’est Mourinho qui décide concernant mon temps de jeu. Je suis toujours disponible pour aider le Real Madrid, qui est le plus grand club du monde. J’espère pouvoir y passer toute ma vie pour aider le club et mes coéquipiers », a-t-il déclaré.

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Pour autant, José Mourinho ne devrait pas s’opposer à un départ si Endrick lui fait clairement part de son envie de partir et qu’une offre satisfaisante arrive sur la table des dirigeants madrilènes. L’AS Rome apparaît actuellement comme une destination sérieuse, après avoir déjà tenté d’obtenir son prêt l’été dernier. Un accord avait même été trouvé avant que Mourinho ne convainque le joueur de rester à Madrid. L’AC Milan suit également le dossier et serait disposé à proposer jusqu’à 60 millions d’euros pour le recruter. Le Sporting Portugal constitue une troisième piste, même si les contraintes financières pourraient compliquer l’opération. De son côté, Endrick ne cache plus son besoin de retrouver régulièrement les terrains. « Je ne sais pas ce qui va se passer en janvier. Je veux simplement jouer, être heureux. Je suis encore très jeune, j’ai 20 ans », avait-il récemment confié en conférence de presse, évoquant également son passage à Lyon comme l’une des périodes les plus heureuses de sa carrière. Revigoré par la trêve internationale, durant laquelle il s’est illustré contre le Japon puis Singapour, le Brésilien devra désormais décider s’il souhaite poursuivre sa progression au Real Madrid ou chercher du temps de jeu ailleurs.