Ligue 1 : avec un doublé de Yassine, Strasbourg met fin à sa série noire et écrase Auxerre

Le RC Strasbourg a retrouvé le sourire ce dimanche en dominant largement l’AJ Auxerre, à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Après quatre défaites consécutives en championnat, les Alsaciens, relégables au coup d’envoi, ont parfaitement entamé la rencontre devant leur public de la Meinau. Plus entreprenants, les hommes d’Oliveira ont multiplié les offensives, avec notamment une première grosse occasion pour Gessime Yassine, repoussé par Paul Nardi (7e).

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Malgré un but refusé à Martial Godo pour une faute préalable de Conrad Harder, Strasbourg a fini par trouver la faille juste avant la pause. Dario Essugo a profité d’un ballon mal repoussé dans la surface pour ouvrir le score d’une frappe du droit (1-0, 41e). Au retour des vestiaires, Auxerre a tenté de réagir, mais les Strasbourgeois ont rapidement repris le contrôle des opérations. Après une première alerte sur une frappe lointaine d’Ahamada, Godo a fait le break (2-0, 55e).

Gessime Yassine a régalé

Le Racing a ensuite définitivement pris le large grâce à Harder, qui a transformé un penalty obtenu par Yassine (3-0, 62e). Une réalisation qui semblait mettre les Alsaciens à l’abri. Mais l’AJ Auxerre n’a pas complètement abdiqué. Archer a réduit l’écart après une action initiée par Oppegard et prolongée de la tête par Faivre (3-1, 68e). Un espoir de courte durée, puisque Lamfia Dioubaté a été expulsé à la 74e minute après un tacle mal maîtrisé et un geste d’humeur envers Gessime Yassine. Auxerre a alors dû terminer la rencontre en infériorité numérique.

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Le RCSA a bien profité de cet avantage pour inscrire un quatrième but dans la foulée. Sur une belle combinaison avec Nanasi, Yassine a conclu d’une frappe du gauche à ras de terre (4-1, 75e). Et avant la fin du match, le Marocain s’est offert un doublé d’une belle tête sur un centre d’Oso (5-1, 85e). Grâce à ce large succès, le Racing met fin à sa série de quatre défaites consécutives et retrouve des couleurs devant son public, ainsi qu’au classement avec une 12e place gagnée avant d’aller à Toulouse. De son côté, Auxerre repart de la Meinau avec une lourde défaite et voit sa dynamique freinée avant de recevoir le PFC.