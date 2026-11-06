La liste de l’Espagne sans Rodri ni Dani Olmo, premières pour Ramón, Valles et Roca

Au tour de l’Espagne de dévoiler sa liste. Luis de la Fuente et ses hommes doivent affronter la Tchéquie à Prague le 12 novembre, avant recevoir l’Angleterre le 15 au Metropolitano. Ils auront pour objectif de conserver la première place de leur groupe de Ligue des Nations afin de se qualifier pour les quarts de finale.

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Pedro Porro et Joan García font leur retour après leurs blessures lors de la dernière trêve internationale. À l’inverse, Eric García, Dani Olmo et Rodri sont absents en raison de pépins de santé. Jacobo Ramón, Álvaro Valles et Marc Roca sont appelés pour la première fois.

La liste complète de l’Espagne :

Gardiens : Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (FC Barcelone), Álvaro Valles (Betis).

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Défenseurs : Aymeric Laporte (Athletic), Pau Cubarsí (FC Barcelone), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Jacobo Ramon (Côme), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid).

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Milieux : Fabián Ruiz (PSG), Pedri (FC Barcelone), Mikel Merino (Arsenal), Martín Zubimendi (Arsenal), Alex Baena (Atlético de Madrid), Fermín Lopez (FC Barcelone), Pablo Barrios (Atlético de Madrid), Marc Roca (Betis).

Attaquants : Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (PSG), Roberto Fernandez (Espanyol Barcelone), Lamine Yamal (FC Barcelone), Nico Williams (Athletic), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ander Barrenetxea (Real Sociedad).