Ligue des Champions : le PSG porte la Ligue 1 depuis 2020/2021

Le constat est particulièrement inquiétant pour le football français sur la scène européenne. Depuis la saison 2020/21, si l’on retire le Paris Saint-Germain de l’équation, les clubs tricolores affichent un bilan très négatif en Ligue des Champions. En 88 rencontres disputées, ils n’ont remporté que 27 matches, pour 16 nuls et 45 défaites. Des chiffres qui illustrent les difficultés rencontrées par les représentants français pour rivaliser avec les meilleures formations européennes.

La suite après cette publicité

La démonstration de Côme face à Lens (1-9) vient encore accentuer ce constat, au lendemain d’une nouvelle soirée européenne compliquée pour les clubs français. Si le PSG porte régulièrement les espoirs tricolores dans cette compétition, les autres représentants peinent à suivre le rythme. Un bilan qui pose forcément la question du niveau global de la Ligue 1 face aux exigences de la Ligue des Champions.