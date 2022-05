PL : Everton chute à domicile face à Brentford après avoir mené deux fois au score

Avant les échéances d’Arsenal, en course pour le top 4, et Liverpool, toujours dans la lutte pour le titre, Everton recevait Brentford pour la dernière rencontre de la 37e journée de Premier League pour ce week-end. Les Toffees étaient dans l’obligation de prendre des points face au promu, assuré de jouer dans l’élite la saison prochaine, et ainsi continuer à croire au maintien.La rencontre débutait bien pour le club de la Mersey avec l’ouverture du score de Calvert-Lewin (1-0, 10e). Néanmoins, Branthwaite écopait d’un rouge après le premier quart d’heure et laissait ses coéquipiers à 10 (18e).

Derrière, les Bees remettait les deux équipes à égalité, heureux de voir Coleman marquer contre son camp (1-1, 37e) avant que Richarlison ne transforme un penalty obtenu dans le temps additionnel (2-1, 45+2e). Au retour des vestiaires, les joueurs de Franck Lampard tenaient bon avant l’heure de jeu : Wissa (2-2, 62e) puis Henry (3-2, 64e) renversaient les hommes en bleu. Le score n'évoluera plus, tandis que Rondon fut exclus en fin de match, laissant Everton finir à 9. Les Toffees sont 16e avec un match d'avance sur Leeds (17e).