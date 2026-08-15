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Djed Spence confirme son départ de Tottenham

Par Kevin Massampu
1 min.
Djed Spence avec Tottenham @Maxppp

Les départs s’enchaînent à Tottenham. Après Cristian Romero, désormais un joueur de l’Atlético de Madrid, c’est au tour de Djed Spence d’officialiser son départ, ce samedi. Le latéral, international anglais (14 sélections) et présent à la Coupe du Monde 2026, a adressé un ultime message aux supporters des Spurs, avant de rallier l’Inter Milan. « *Un chapitre spécial se termine. Ça a été tout un voyage, avec plein de souvenirs, de moments et d’expériences que je porterai avec moi pour toujours, surtout cette nuit à Bilbao (victoire en Ligue Europa en 2025).

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« Merci à tout le personnel qui m’a aidé tout au long du chemin, aux joueurs qui sont devenus ma famille et, surtout, merci aux fans. Il est temps pour un nouveau chapitre maintenant, mais Spurs aura toujours une place dans mon cœur », a-t-il indiqué sur ses réseaux sociaux. L’Inter Milan va annoncer son arrivée officielle dans les prochaines minutes.

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