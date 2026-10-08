Real Madrid : Endrick a dit oui à l’AC Milan

Revenu d’un prêt probant du côté de l’Olympique Lyonnais où il avait inscrit 8 buts et délivré 8 offrandes en 21 matches la saison dernière, Endrick (20 ans) avait retrouvé une bonne dynamique. L’international brésilien (24 capes, 4 buts) avait ainsi pu participer à la Coupe du Monde 2026 et revenait au Real Madrid avec de grandes ambitions. Cependant, le recrutement de Yan Diomandé en provenance du RB Leipzig et une blessure musculaire ont compliqué les choses. Laissé sur le banc, l’ancien de Palmeiras n’a disputé que quatre petites minutes de jeu contre Elche (3-2), le 15 septembre dernier. Une courte entrée en jeu qui inquiète le joueur pour la suite de la saison.

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Celui qui est sous contrat jusqu’en juin 2030 avec le Real Madrid a tout intérêt à jouer pour continuer de se perfectionner et cela pourrait se traduire par un nouveau prêt au mercato hivernal comme la saison dernière. D’ailleurs, certaines formations italiennes se sont manifestées durant l’été. L’AS Roma et l’AC Milan ont placé leurs pions tout comme la Juventus. Le club anglais d’Aston Villa a également été annoncé comme un prétendant. En quelques semaines, sa situation a radicalement changé et désormais le natif de Taguatinga est ouvert à une nouvelle expérience loin de la Casa Blanca. L’Olympique Lyonnais qui avait pu compter sur son talent la saison dernière s’est même montré plutôt ouvert à son retour.

Endrick donne la priorité à l’AC Milan

Bloqué par le secteur concurrentiel de la Casa Blanca avec Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Yan Diomandé, Carlos Espí, Brahim Díaz et Rodrygo Goes, Endrick veut enchaîner les matchs pour ne pas menacer sa place en sélection. La course au prêt d’Endrick s’annonce disputée et La Gazzetta dello Sport en dit un peu plus. Le journal italien aux pages roses explique qu’Endrick a suggéré à l’AC Milan qu’il serait en pole position dans ses souhaits s’il devait quitter les Merengues cet hiver.

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Déjà passé à l’attaque cet été, l’AC Milan espère que cette marque de confiance paiera au prochain mercato. L’agence Roc Nation, qui représente Endrick, entretient par ailleurs d’excellentes relations avec Gerry Cardinale, le propriétaire de la formation transalpine. Des bons rapports qui pourraient se montrer décisifs dans l’aboutissement ou non du dossier. L’AC Milan aura d’ailleurs bien besoin d’Endrick puisque le club italien vient également de perdre Alexis Saelemaekers pour quatre mois. Polyvalent, le buteur auriverde pourrait évoluer sur l’aile droite ou en soutien de Gonçalo Ramos. Une option qui plaît aux Italiens, qui disposent donc d’un joli avantage dans ce dossier.