OM : Bruno Genesio aimerait garder Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang va-t-il enchaîner une deuxième saison consécutive à l’OM ? Lors de son premier passage, il s’était échappé après un unique exercice, 2023-2024, laissant quelques regrets. En 2026, il représente une grosse part de la masse salariale, incohérente avec la baisse de train de vie que va imprimer la nouvelle direction incarnée par Stéphane Richard. Pourtant, comme le rapporte La Provence, le nouvel entraîneur du club olympien, Bruno Genesio, ne serait pas contre le fait de conserver l’attaquant de 37 ans dans son effectif pour la saison à venir.

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Alors que le groupe a repris le chemin de l’entraînement lundi matin, Bruno Genesio valorise l’importance du Gabonais, auteur la saison passée de 14 buts et 10 passes décisives. Avec sa connaissance de la L1, son expérience et son impact dans le vestiaire, Aubameyang est considéré comme un maillon fort. Reste à savoir si le mercato, où les portes sont ouvertes pour beaucoup de monde, ne l’enverra pas vers d’autres contrées.