Grosse sanction pour le policier qui a reçu un don de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé pensait rendre un joli service en versant 60.300 euros - tirés de la prime du dernier Mondial - à un policier chargé de la sécurité des Bleus. Seulement, le policier en question n’a pas déclaré ce don et son banquier a signalé ce mouvement à Tracfin.

Et les conséquences sont lourdes puisque comme l’indique Le Monde, le policier a été envoyé en retraite anticipée par la Direction générale de la police nationale (DGPN). Une enquête avait été ouverte en 2024 et a donc débouché sur cette sanction pour le moins salée, alors qu’en octobre, l’IGPN avait décidé de ne pas le sanctionner.