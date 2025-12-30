Menu Rechercher
Commenter 32

Grosse sanction pour le policier qui a reçu un don de Kylian Mbappé

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Kylian Mbappé pensait rendre un joli service en versant 60.300 euros - tirés de la prime du dernier Mondial - à un policier chargé de la sécurité des Bleus. Seulement, le policier en question n’a pas déclaré ce don et son banquier a signalé ce mouvement à Tracfin.

La suite après cette publicité

Et les conséquences sont lourdes puisque comme l’indique Le Monde, le policier a été envoyé en retraite anticipée par la Direction générale de la police nationale (DGPN). Une enquête avait été ouverte en 2024 et a donc débouché sur cette sanction pour le moins salée, alors qu’en octobre, l’IGPN avait décidé de ne pas le sanctionner.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (32)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier