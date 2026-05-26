CdM 2026, EdF : Pierre Sage dévoile son 11 de départ pour les Bleus

Le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, c’est pour bientôt. Didier Deschamps a communiqué la liste des 26 joueurs qu’il a retenus pour tenter de remporter une troisième étoile et les 70 millions de sélectionneurs français ont commencé à réfléchir sur la composition qu’alignera le sélectionneur face au Sénégal le 16 juin prochain. Invité à donner sa composition type, Pierre Sage s’est prêté au jeu.

La suite après cette publicité

« Ce qui est certain, c’est qu’avec la qualité offensive, il faudrait sûrement un 4-2-3-1. Évidemment, je ferais jouer Rayan Cherki (en 10 derrière Dembélé). Je mettrais Dembélé en pointe, Mbappé à gauche avec un latéral capable de prendre l’espace pour que Mbappé vienne à l’intérieur. Olise à droite. Au milieu (en plus de Tchouameni), il y a plusieurs solutions. Koné, j’aime beaucoup. Peut-être Rabiot, peut-être Zaïre-Emery, un joueur qui se projette. Vu qu’on va beaucoup s’engager à gauche, peut-être un profil à droite (au poste de latéral) pour jouer à l’intérieur, donc Koundé ferait l’affaire. J’aime bien les joueurs du Bayern et de Liverpool qui jouent dans l’axe. Dans les buts Mike Maignan », a-t-il déclaré au micro de RMC.