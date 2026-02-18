OM : l’Espagne tombe de haut après le déclassement de Pablo Longoria

Dans le football, tout va très vite. Pablo Longoria le sait mieux que personne. Arrivé le 26 juillet 2020 sur la Canebière en tant qu’head of football, l’Espagnol a très vite fait ses preuves et pris du galon, lui le spécialiste du mercato. le 26 février 2021, Frank McCourt a décidé de le nommer président du directoire et président de l’Olympique de Marseille, en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud. Une ascension fulgurante pour le natif d’Oviedo. Cinq ans plus tard, l’ancien directeur du recrutement de la Juventus vit une situation presque similaire à celle d’Eyraud. Hier, Frank McCourt, qui a toujours été de son côté, a décidé de changer de camp.

En effet, le Bostonien a décidé de faire revenir Medhi Benatia, qui avait annoncé son départ dimanche après-midi. Il a aussi annoncé lui confier plus de responsabilités et de pouvoir. Un coup dur pour Pablo Longoria, dont les relations avec le Marocain s’étaient rafraîchies ces derniers temps et qui a clairement subi un sacré déclassement. «Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes.» Une façon de le pousser gentiment vers la sortie pour certains. Et c’est visiblement ce qu’envisage l’homme de 39 ans, qui reste silencieux pour le moment.

Longoria se sent «déçu et trahi»

En Espagne, son pays d’origine, sa situation fait beaucoup parler ce mercredi. «Trahison à Marseille», titre AS qui a ajouté : «l’Olympique de Marseille est un véritable ascenseur émotionnel, une aventure d’une instabilité perpétuelle qui se surpasse chaque année de façon surréaliste. Dimanche dernier, Medhi Benatia a annoncé sa démission de son poste de directeur sportif, une décision qui a paradoxalement renforcé le Marocain, réintégré à son poste, et fait de l’Espagnol Pablo Longoria le grand perdant. Cette annonce (de McCourt), a été faite dans le dos du natif d’Oviedo, qui se sent déçu et trahi par Medhi Benatia à qui il avait donné sa première chance en Ligue 1 et à qui il avait confié les pleins pouvoirs.»

AS poursuit et défend son bilan : «Longoria, qui envisage de quitter Marseille, ne restera pas président de l’un des clubs les plus instables d’Europe, sauf imprévu. Pablo Longoria a été relégué à un rôle secondaire. L’homme d’affaires asturien n’a pas rencontré Frank McCourt mardi, lequel a annoncé unilatéralement et à la surprise générale son départ du club. Dans ce contexte tumultueux – un adjectif qui décrit parfaitement l’Olympique de Marseille –, l’ancien dirigeant de Valence n’a eu aucune nouvelle ni de l’Américain, ni de Benatia. Les avocats de Longoria pourraient négocier un départ à l’amiable avec l’Olympique de Marseille dans les prochaines heures (…) En un temps record, il a non seulement réduit la dette, mais a également ramené le club en Ligue des champions.»

L’Espagne le défend

Marca ne cache pas aussi sa surprise après la décision tranchante de McCourt. «Marseille est un volcan en éruption. Le contrat de De Zerbi a été résilié d’un commun accord, et Benatia reprend ses fonctions de directeur sportif après avoir présenté sa démission. Les responsabilités de Longoria se limiteront aux questions institutionnelles (…) En réalité, cette situation n’est pas surprenante. Ce qui l’était, en revanche, c’est le rebondissement final : l’intervention de Frank McCourt, le propriétaire du club, pour convaincre Mehdi Benatia de revenir sur sa décision et de rester au club « jusqu’à la fin de la saison », comme l’indiquait le communiqué de presse officiel de l’OM.»

Marca précise : «l’intervention du propriétaire a également eu un léger effet secondaire. Désormais, Pablo Longoria ne représentera le club qu’à titre institutionnel, et la pleine responsabilité de la gestion sportive reposera sur les épaules de Mehdi Benatia, dont la première mission est de trouver un successeur à Roberto De Zerbi». Mundo Deportivo évoque aussi le déclassement de l’Espagnol. «Le communiqué de l’OM précise que le rôle du président Pablo Longoria, dont le champ d’action semble considérablement réduit.» Idem pour Sport. «Un rebondissement dans la crise marseillaise : le propriétaire écarte Longoria et réembauche Benatia. Avant mardi matin, Pablo Longoria occupait le poste de président de l’équipe de France depuis février 2021. Cette annonce confirme donc la réduction de son pouvoir dans les décisions sportives du club.» Grand perdant du remaniement de McCourt, Pablo Longoria a toujours des soutiens en Espagne. De quoi peut-être lui donner des idées pour la suite…