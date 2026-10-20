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Ligue des Champions

Emmanuel Petit est totalement sous le charme du PSG

Par Aurélien Macedo
1 min.
PSG 4-2 Barcelone
winamax
1 2.20 N 4.50 2 2.25 1er pari remboursé

Ce mardi, le Paris Saint-Germain a impressionné une nouvelle fois la planète football. Contre le FC Barcelone, les Franciliens ont livré une prestation solide pour s’imposer 4-2. Le champion du monde 1998, Emmanuel Petit, a d’ailleurs adoré le caractère affiché par l’équipe de Luis Enrique ce soir. L’ancien milieu de terrain l’a évoqué sur le plateau de l’After Foot sur RMC Sport.

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«Il y a des blessures, il y a des joueurs qui sont un peu à la traîne, mais dès qu’il y a la musique de la Ligue des Champions, d’un seul coup, ça résonne dans les têtes et ils sont tous au diapason et c’est une armée devant toi. C’est impressionnant de pouvoir se réajuster comme ça en quelques matches. Moi, j’ai rarement vu ça en fait. Une équipe capable de se reconnecter tous ensemble, alors que tu peux émettre des critiques depuis le début de la saison, tu peux avoir des soucis comme l’année dernière d’ailleurs.»

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