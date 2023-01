Rivaldo veut voir Neymar à Manchester City

La suite après cette publicité

Après la Coupe du Monde, Neymar (30 ans) est revenu au PSG où il ne semble pas complètement remis de sa déception au Qatar (élimination du Brésil en quart de finale contre la Croatie). Entre un rouge reçu contre Strasbourg et le déchet technique face à Angers ce mercredi, le numéro 10 n’a pas encore retrouvé toutes ses jambes et toute sa confiance. D’autant que le club de la capitale pousse toujours en faveur de son départ pour laisser le total contrôle à Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2027, le milieu offensif ne devrait pas s’en aller de sitôt, surtout qu’il touche un salaire hors norme. Pourtant au Brésil, certains comme Rivaldo, espèrent le voir partir. Le Ballon d’Or 1999 aimerait même le voir évoluer sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City.

«Honnêtement, je ne pense pas que cela arrivera tout de suite, mais en fin de saison, le PSG pourrait être intéressé à vendre le joueur pour récupérer une partie de l’investissement en même temps que la star brésilienne pourrait enfin évoluer en Premier League. Dans ce scénario, je pense que Manchester City serait le club parfait pour lui car cela lui donnerait de meilleures chances de succès et il jouerait dans une équipe très offensive qui joue un excellent football sous la direction de son ancien manager Pep Guardiola» affirme le champion du monde 2002 pour le site de paris sportifs Betfair, oubliant probablement que Guardiola n’a jamais dirigé Neymar puisqu’une saison entière s’est déroulée entre le départ du premier et l’arrivée du second à Barcelone.

À lire

Mercato PSG : Pablo Sarabia plaît en Espagne et en Angleterre !