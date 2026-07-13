Le RC Lens annonce la prolongation de deux joueurs

Le RC Lens a officialisé ce lundi les prolongations de Régis Gurtner et Mathieu Gorgelin. Les deux gardiens d’expérience, arrivés pour encadrer le secteur des portiers lensois, sont désormais liés au club artésien jusqu’en juin 2027. Cette décision s’inscrit dans la volonté du Racing de conserver des profils expérimentés autour de Robin Risser et des jeunes gardiens du groupe.

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Âgé de 39 ans, Régis Gurtner avait rejoint Lens à l’été 2025 après une longue aventure à Amiens, tandis que Mathieu Gorgelin (36 ans), formé à l’Olympique Lyonnais et passé par Le Havre, avait signé en janvier 2026 pour pallier la blessure de Gurtner. Avec ces prolongations officialisées, le RC Lens sécurise l’expérience de ses deux portiers pour une saison supplémentaire, jusqu’en 2027.