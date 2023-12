BL : le BvB fait du surplace, Lovro Majer offre la victoire à Wolfsburg

Après son nul face au PSG, le Borussia Dortmund retrouvait la Bundesliga ce samedi. Le BvB a du se contenter d’un nul 1-1 sur la pelouse d’Augsbourg et n’avance pas au classement. Malgré le but de l’égalisation signé Malen, les troupes d’Edin Terzic n’avancent pas et occupe toujours une décevante 5e place à 5 points du podium déjà.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Dortmund 26 15 5 7 5 3 29 24 10 Augsbourg 18 15 -4 4 6 5 24 28

Dans les autres rencontres de l’après-midi, et en attendant la confrontation entre le RB Leipzig et Hoffenheim, Bochum s’est offert un joli succès face l’Union Berlin 3-0. Wolfsburg peut remercier l’ancien Rennais Lovro Majer auteur du seul but du match lors de sa victoire à Darmstadt. Heidenheim s’est imposé sur ce même score de 1-0 à Mayence.

Les résultats des matchs de 15h30 :

Bochum 3 - 0 Union Berlin : Asano (45e+5), Paciencia (54e), Stöger (sp 78e)

Augsbourg 1 - 1 Borussia Dortmund : Demirovic (23e) ; Malen (35e)

Darmstadt 0 - 1 Wolfsburg : Majer (63e)

Mayence 0 - 1 Heidenheim : Pieringer (12e)