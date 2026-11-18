Défenseur et capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos (32 ans) reste très performant en ce début de saison. Le Brésilien compte ainsi 8 apparitions et 3 buts avec le club francilien. Actuellement blessé à l’ischio jambier, il forme toujours un duo solide avec Willian Pacho.

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Alors que la volonté des deux parties est de continuer leur collaboration, RMC explique que les Franciliens ont formulé une offre de prolongation d’un an à leur joueur déjà sous contrat jusqu’en juin 2028. Pouvant ainsi porter son bail à juin 2029, Marquinhos serait ainsi lié aux Franciliens jusqu’à ses 35 ans si le dossier arrive à son terme.