Coupe de France : une équipe de district élimine une formation de National !

L’AS Cuines a signé l’un des gros coups du quatrième tour de la Coupe de France. Pensionnaire de D2, soit le dixième niveau du football français, le club savoyard a fait tomber l’AS Saint-Priest, formation de National 1, sur la plus petite des marges (1-0). Un exploit retentissant pour les amateurs, qui ont résisté à une équipe évoluant six divisions au-dessus et ont trouvé la faille en seconde période pour décrocher leur qualification.

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Le parcours de Cuines est d’ailleurs remarquable depuis son entrée en lice dans la compétition. Après avoir éliminé Modane (D3) au deuxième tour (3-2), puis le Club Sportif des 4 Routes, également pensionnaire de D2 (4-1), les Savoyards se sont donc offert une équipe de N1. Désormais qualifiés pour le cinquième tour, ils peuvent encore rêver plus grand, avec l’entrée en lice prochaine des clubs professionnels de Ligue 3.