Mercato : le joli cadeau que prépare Manchester City pour Pep Guardiola

La saison a plutôt bien démarré pour Pep Guardiola et ses ouailles. Quatre victoires et deux nuls en Premier League et deux victoires en Ligue des Champions, malgré cette défaite face à Liverpool lors du Community Shield. Il faut dire que côté citizen, il y a des raisons d'être optimiste pour la suite de cette saison, en bonne partie grâce à l'apport d'un Erling Haaland monstrueux et déjà auteur de 13 buts en 8 rencontres toutes compétitions confondues.

Cette saison sera-t-elle la bonne en Europe ? On le saura dans les mois à venir, alors qu'en plus du buteur norvégien, Manchester City a renforcé son effectif avec Julian Alvarez, Kalvin Phillips, Manuel Akanji et Sergio Gomez. De quoi être compétitif sur tous les tableaux. Et récemment, les médias anglais dévoilaient que le tacticien catalan allait avoir un joli budget pour recruter en hiver.

Un nouveau transfert XXL en vue

De quoi se renforcer de façon conséquente après la Coupe du Monde, et attirer une ou deux stars supplémentaires dans l'effectif. En Italie, on évoque déjà un nom, celui de Rafael Leão, qu'on ne présente plus. Calciomercato indique ainsi que le champion d'Angleterre est très chaud sur l'attaquant portugais de l'AC Milan, parmi les principaux artisans du titre de l'écurie lombarde en Serie A la saison dernière.

Il a également démarré cet exercice 2022/2023 sur les chapeaux de roue, avec 3 buts et 3 passes décisives en 6 matchs de championnat notamment. Cet été, on évoquait déjà un prix dépassant les 100 millions d'euros pour celui qui intéressait également le Paris Saint-Germain. L'AC Milan tente d'ailleurs de négocier un nouveau contrat pour faire grimper sa clause libératoire qui n'est "que" de 150 millions d'euros actuellement...