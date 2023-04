Barça : la prolongation de Xavi se précise

Xavi est bien plus proche de rempiler que de partir. Le technicien catalan, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Barça, devrait prolonger de deux saisons dans l’esprit du président blaugrana Joan Laporta. Ce mercredi, AS révèle qu’une nouvelle rencontre entre Fernando Solanas, agent de Xavi, et la direction du club, se serait tenue dans les locaux de la Ciutat Esportiva ces derniers jours.

«Tout va bien», c’est la réponse donnée par les deux parties à AS, venu aux renseignements après cette réunion. Si l’opération est en bonne voie, l’entraîneur de 43 ans ne souhaiterait en revanche pas officialiser sa prolongation avant d’avoir atteint l’objectif principal de cette saison : le titre de champion d’Espagne derrière lequel court le Barça depuis 2019. S’il a fait l’objet de nombreuses critiques cette saison après les éliminations successives en Ligue des Champions, Ligue Europa puis Coupe du Roi, Xavi garde une cote de popularité intacte au sein du club. Cette prolongation serait aussi une façon de le récompenser de la victoire en Super Coupe d’Espagne, et du probable titre de champion.

