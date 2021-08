Rennes - Lens : les compositions officielles

La première journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche à 13 heures au Roazhon Park avec une rencontre opposant le Stade Rennais, 6e du dernier exercice, et le Racing Club de Lens, 7e la saison passée, à seulement un point de leur adversaire du jour. Qui dit nouvelle saison dit nouvelles têtes. Les Sang et Or ont ainsi enregistré les arrivées de Przemysław Frankowski, Wuilker Fariñez Aray, Deiver Machado ou encore Christopher Wooh lors de ce mercato estival. En face, les Bretons peuvent quant à eux compter sur les renforts de Loïc Badé, Birger Meling et de l'attaquant ghanéen Kamal Deen Sulemana, recruté pour 15M€, les trois hommes étant alignés d'entrée.

Pour lancer idéalement cette nouvelle saison, Bruno Génésio a donc décidé d'aligner un 4-3-3. Avec Alfred Gomis dans les buts, protégé par un quatuor défensif composé de H.Traoré, L.Badé, N.Aguerd et la nouvelle recrue B.Meling. Dans l'entrejeu, on retrouve E.Camavinga, le jeune L.Ugochukwu (17 ans) et F.Tait placés derrière les trois offensifs : B. Bourigeaud, K. Sulemana, sur les côtés droit et gauche, et M. Terrier, titularisé à la pointe de l'attaque. De son côté, Franck Haise opte pour un 3-4-1-2, qu'il avait l'habitude d'utiliser la saison passée, avec J. Leca dans les buts, protégé par le trio défensif S.Fortes, C.Wooh et I.Boura. Une ligne de quatre au milieu de terrain avec D. Machado, C.Doucoure, S.Fofana et J.Clauss. G.Kakuta sera positionné en meneur de jeu derrière un duo d'attaque composé de S.Banza et I.Ganago.

Les compositions officielles :

Rennes : Gomis - H. Traoré, Badé, Aguerd, Meling - Camavinga, Ugochukwu, Tait - Bourigeaud, Terrier, Sulemana

Lens : Leca - Fortes, Wooh, Boura - Clauss, Doucoure, Fofana, Machado - Kakuta - Banza, Ganago