Barça : point médical important autour de Lamine Yamal

Éloigné des terrains depuis fin avril après une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche, Lamine Yamal continue d’être suivi par le staff médical du FC Barcelone. D’après les informations de SPORT, une réunion importante s’est notamment tenue ce jeudi à la Ciudad Deportiva Joan Gamper entre les services médicaux de la formation catalane et ceux de la Fédération espagnole afin de faire le point sur la blessure de l’ailier de 18 ans.

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Plusieurs responsables médicaux de la sélection, dont Claudio Vázquez Colomo et le préparateur physique, Carlos Cruz, ont échangé avec le docteur Ricard Pruna et le staff du Barça pour évaluer l’évolution du joueur de la Roja. L’objectif est de commencer à définir un calendrier de reprise pour qu’il puisse avoir quelques sensations avant le Mondial 2026. À ce jour, Yamal travaille individuellement en salle et reste éloigné des entraînements collectifs. Le prudence absolue est demandée en interne.