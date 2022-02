Manchester City-Tottenham : les compositions officielles

Quatre jours après avoir donné la leçon au Sporting en Ligue des champions (5-0), Manchester City reçoit Tottenham à l'Etihad Stadium dans le cadre de la 26ème journée de Premier League. Suspendu en C1, Kyle Walker retrouve le onze des Skyblues ce samedi, tandis que Riyad Mahrez est sur le banc.

Du côté de Tottenham, Antonio Conte est privé de Japhet Tanganga et Oliver Skipp, mais il récupère Eric Dier, qu'il titularise. Pour le reste, c'est du classique avec un 3-4-3 où Dejan Kulusevski et Ryan Sessegnon sont alignés d'entrée.

Les compositions d'équipes :

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Bernardo, Rodri, Gündogan - Sterling, De Bruyne, Foden.

