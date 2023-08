PSG : les premiers mots de Gonçalo Ramos

La suite après cette publicité

Le domino des attaquants vient de débuter et c’est le Paris Saint-Germain qui a touché la première pièce avec le recrutement de Gonçalo Ramos. Attaquant portugais formé chez les Aguias, le joueur de 22 ans reste sur deux bonnes saisons à Benfica dont la dernière, où il a crevé l’écran. Il a eu un rôle déterminant notamment dans le titre de champion du Portugal avec 27 buts et 12 offrandes à son actif en 47 rencontres. Des performances qui ont donc convaincu le Paris Saint-Germain à passer à l’attaque et à boucler le transfert. Celui-ci se traduit sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat de 80 millions d’euros.

Une sacrée nouvelle pour le club francilien, mais aussi l’attaquant lusitanien qui a laissé éclater sa joie auprès des médias du PSG : «c’est une grande fierté et un bonheur de représenter un club comme le Paris Saint-Germain. Ma copine est venue avec moi et mes parents aussi, ils vont m’accompagner. C’est une nouvelle expérience, mais c’est un rêve et nous sommes ici pour embrasser ce nouvel objectif. D’abord collectivement, en essayant de gagner tous les trophées possibles et individuellement, en aidant le plus possible en marquant avec de la constance et du travail.»

Les Portugais ont eu de l’influence dans le choix de Gonçalo Ramos

Séduit par le projet et l’ambition du Paris Saint-Germain, mais aussi les principes de son nouveau coach Luis Enrique, Gonçalo Ramos se sent capable de vite s’intégrer grâce au contingent lusophone du club de la capitale : «je connais un peu le club parce que j’en parle avec mes coéquipiers portugais, Nuno, Vitinha et Danilo. Nous parlons de nos clubs entre nous, mais nous n’avons eu que quelques conversations. Cela a joué un rôle important dans mon choix. Ils sont à l’aise, ils aiment beaucoup le club et se sentent bien ici. C’est une étape importante pour moi et j’ai des coéquipiers portugais qui vont m’aider à m’intégrer. Il y a aussi plusieurs Brésiliens qui parlent la même langue. Ils m’aideront aussi.»

Le droitier en a aussi profité pour détailler son profil : «je pense que je suis un joueur qui lit très bien le jeu, à chaque instant du match, je peux marquer des buts, mais en même temps, je peux aussi m’adapter à mes coéquipiers niveau jeu ou mouvements. Je pense être un joueur qui s’adapte parfaitement à tous les instants du match. Cela fait partie de mon style de jeu, d’être un joueur qui travaille dur pour l’équipe, qui n’abandonne pas et qui donne toujours tout à chaque instant.» Un style qui offre donc de perspectives nouvelles aux Franciliens avec Gonçalo Ramos pour représenter son attaque désormais.

Celui qui compte 7 capes et 4 buts avec le Portugal, a hâte désormais de passer à l’étape supérieure avec son club et de doucement s’y accommoder. En tout cas, il ne redoute pas les attentes envers lui : «je pense que la pression est bonne. Et si on veut jouer dans de grands clubs comme le Paris Saint-Germain, il faut l’accepter et savoir comment la gérer. Utiliser la pression pour se motiver. C’est bien de découvrir un nouveau championnat, d’élargir mes horizons aussi. D’apprendre à parler français, ce qui sera important pour m’aider à m’intégrer ici au Paris Saint-Germain. Et j’espère faire des interviews en français bientôt. Je suis content d’être ici. Allez Paris !» Faisant les présentations médiatiquement, Gonçalo Ramos pourra le faire footballistiquement ce samedi à 21h face à Lorient pour la reprise du championnat de France.