Liverpool : Andoni Iraola est optimiste pour Bradley Barcola

Dans deux jours, Liverpool se rend sur le terrain de Bournemouth avec l’objectif de remporter la partie après avoir concédé trois matches nuls en quatre rencontres. Pour ce faire, le coach des Reds, Andoni Iraola, comptera sans doute sur Bradley Barcola (24 ans). L’ailier français a toutefois encore du mal à régaler sa nouvelle équipe depuis son transfert à 140 M€ (0 but, 0 passe décisive en 4 apparitions). Pas de quoi inquiéter Iraola.

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« Avec Bradley, plus il joue, plus il s’améliore. Il est arrivé sans avoir disputé de matchs de pré-saison, mais en bonne forme physique. Comme toutes les nouvelles recrues, il aura besoin de temps pour s’adapter. Mais il a l’habitude de disputer des matchs de haut niveau. Je pense que c’est la situation idéale que nous recherchons à chaque poste : des joueurs spécifiques qui se disputent deux places. Deux sont titulaires, deux entrent en cours de jeu. La plupart du temps, la concurrence est rude et, heureusement pour moi, le choix n’est pas facile. Nous avons besoin de cette concurrence. C’est un luxe d’avoir ce genre d’options », a confié l’Espagnol en conférence de presse.