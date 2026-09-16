Maroc : Yassir Zabiri et Younes Ebnoutalib convoqués

Selon nos informations, Yassir Zabiri sera bien présent dans la prochaine liste de Mohamed Ouahbi avec le Maroc. L’attaquant de Santander, auteur d’un début de saison remarqué, affiche déjà 5 buts en 5 matches de Liga et devrait ainsi connaître une nouvelle convocation avec les Lions de l’Atlas. Et sa première sélection cette fois. La liste du sélectionneur marocain est attendue ce jeudi à 12h.

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Autre cas particulièrement intéressant, celui de Younès Ebnoutalib. L’attaquant de Francfort, âgé de 23 ans, devrait lui aussi être appelé par le Maroc, alors qu’il devrait également figurer dans la liste de l’Allemagne de Jürgen Klopp. Auteur de 3 buts en 3 matches de Bundesliga depuis le début de saison, le joueur se retrouve donc face à un choix important concernant sa future sélection nationale.