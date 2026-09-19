MU : la réponse de Michael Carrick aux critiques

Michael Carrick refuse de s’inquiéter pour son avenir sur le banc de Manchester United malgré le début de saison très compliqué des Red Devils. Le club mancunien n’a remporté qu’un seul de ses premiers matches de Premier League et a déjà été éliminé de la Coupe de la Ligue anglaise par Brighton. Dans ce contexte délicat, l’entraîneur anglais assure néanmoins rester pleinement concentré sur sa mission et ne pas chercher de responsables à ses difficultés.

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« C’est ma responsabilité. Je l’assume. Il ne s’agit pas de chercher des coupables. Si vous voulez me blâmer, aucun problème. J’assumerai la responsabilité, quelle qu’elle soit, mais l’important n’est pas de blâmer qui que ce soit. Il s’agit pour nous de trouver des solutions et de progresser. Et pour nous tous, en tant que club, en tant que groupe de joueurs, en tant que staff, en tant que propriétaires, en tant que supporters. C’est un effort collectif. Je suis tout à fait à l’aise avec cette responsabilité. Absolument, il n’y a aucun problème avec ça. Cela ne me dérange pas. Je sais simplement où nous voulons arriver, et nous voulons y arriver rapidement. »