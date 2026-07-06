Coupe du Monde 2026 : l’Angleterre connaît son adversaire pour les quarts de finale
Dans cette Coupe du Monde 2026, on connaît désormais une nouvelle affiche des quarts de finale. Après avoir éliminé le Mexique au terme d’une rencontre disputée, l’Angleterre a validé son billet pour le tour suivant grâce à un succès 3-2 au bout de la nuit. Une nouvelle fois, Harry Kane s’est montré décisif, alors que Jude Bellingham a inscrit un magnifique doublé pour permettre aux Three Lions de poursuivre leur route.
L’Angleterre retrouvera désormais la Norvège en quarts de finale, après l’exploit des Scandinaves face au Brésil. Cette rencontre très attendue se disputera le 11 juillet prochain à 23 heures (heure française) au Hard Rock Stadium de Miami Gardens (Floride), avec une place dans le dernier carré de la compétition en jeu. Il s’agit du deuxième quart de finale connu après France-Maroc.
Les premières affiches des quarts de finale
France - Maroc
Norvège - Angleterre
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