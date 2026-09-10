LdC : après une fin de match folle, Lens arrache une victoire in extremis face au Slavia Prague

Pour sa quatrième participation en Ligue des Champions, le RC Lens veut réaliser un gros coup en Tchéquie pour lancer idéalement sa campagne continentale. Avec une victoire, les joueurs de Dino Toppmöller veulent également mettre un terme à leur mauvaise dynamique après deux défaites de rang en Ligue 1 contre Strasbourg (1-2) et Lorient (0-1). Pour son retour en C1, le RCL a fait les choses différemment. Vice-champion de France, derrière le PSG, et vainqueur de la Coupe de France, le club nordiste n’a pas répété les mêmes erreurs qu’il y a trois ans. Cette fois, pas de dépenses XXL au mercato pour fêter son retour en C1. Les Artésiens ont recruté pour 27 M€ (contre 64 M€ en 2023), même s’ils se sont présentés en Tchéquie sans deux de leurs renforts (Titraoui et Nawrocki, tous les deux blessés et absents pendant un certain temps. Côté statistique, ce n’est pas la première fois que les deux équipes se rencontrent puisqu’elles s’étaient séparées sur un match nul (1-1) en 1995, dans l’ancienne version de la Ligue Europa (la coupe UEFA).

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Pour l’emporter, Toppmöller a décidé de faire confiance à une défense 100% Gaillette avec Antonio, Ganiou et Sagnan. Selon Opta, le RCL est même la première équipe à démarrer un match de Ligue des Champions avec trois défenseurs nés à partir de 2005. Remis de son coup reçu, Udol était bien présent à son poste de piston gauche, tandis que Skoras était son pendant droit. La paire Bulatovic-Haidara composait l’entrejeu, tandis que le duo Thauvin-Sima était chargé d’alimenter Ivanovic en minutions. Le retour des Artésiens en C1 a toutefois été compliqué. Dès les premières minutes du match, le Slavia a rapidement pris le contrôle, imposant un rythme élevé et un jeu long ravageur. Très vite dépassés, les partenaires de Thauvin ont bien failli se faire surprendre après vingt-trois secondes de jeu sur une accélération de Sturm sur le côté gauche. Heureusement pour eux, le Slovène n’a pas cadré (1e). Lens était immédiatement sous pression, pris dans l’engagement et multipliait les erreurs techniques. Dans un jeu simple, direct et fait de longs ballons, le Slavia se régalait et il a fallu un Risser attentif et souvent obligé de sortir hors de sa surface pour venir stopper les offensives tchèques et aider une jeune défense aux abois.

Lens n’a pas lâché

Secoués, les Lensois ont mis trente minutes pour enfin réagir. Sur leur premier temps fort, les Sang-et-Or ont même failli prendre l’avantage, contre le cours du jeu. Malheureusement pour eux, on se demande encore comment Sima a pu laisser passer le centre de Skoras entre ses jambes alors qu’il était seul face au but (30e). Dans la foulée, c’est Udol qui a obligé Markovic à la parade sur un corner de Thauvin (32e). Deux actions coup sur coup qui ont donné de la confiance aux Nordistes, même si Ayaosi a cru doucher les visiteurs en marquant après avoir devancé un Sagnan en grande difficulté depuis le début du match. Malheureusement pour le Nigérian, la VAR a vu son contrôle de la main et a logiquement annulé le but (35e). Au retour des vestiaires, coup de théâtre. Deux minutes après avoir remplacé Zima, le défenseur tchèque Konecny était expulsé pour une faute sur Sima en position de dernier défenseur (49e). Un coup de pouce pour le RCL ? Pas vraiment. Les Lensois n’ont pas eu le temps de profiter de leur supériorité numérique puisque deux minutes seulement après l’expulsion de son coéquipier, le virevoltant Sturm s’est joué de Sagnan avant de crucifier Risser d’un enroulé imparable (1-0, 51e).

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Le coup était rude à encaisser, mais le RCL pouvait compter sur l’expérimenté Thauvin pour croire en ses chances. Le champion du monde 2018, l’un des rares Lensois à être à la hauteur techniquement, a bonifié un grand nombre de ballons, même si ses partenaires ont eu du mal à en profiter, comme cette tête d’Édouard sur Markovic alors que l’ancien Parisien était tout sel dans la surface (64e). Les vice-champions de France n’ont rien lâché pour autant. Et ça a payé. Sur une tentative d’Édouard renvoyée par la défense tchèque, Sima a cette fois-ci été plus prompt technique pour reprendre le cuir et égaliser (1-1, 74e). Un but synonyme de délivrance pour les hommes de Topmöller qui n’ont pas voulu jouer petit bras en fin match pour conserver le point du nul. Un choix risqué qui aurait pu être payant si les tentatives d’un Thauvin omniprésent avaient été cadrées (77e, 79e). Et que dire de l’occasion de Ganiou, parti seul au but mais stoppé par Markovic (86e). Malheureusement, sur un coup franc mal renvoyé par Risser délaissé par sa défense, le diable de Sturm est venu s’offrir un doublé (2-1, 88e). Le but du KO ? Eh bien non ! Dans ce match où Lens n’a rien lâché, Thauvin a fini par se faire justice de la tête, sur un centre de Mesloub (2-2, 90e), avant le but de la victoire inscrit par Aguilar dans la foulée (2-3, 90e +3). Au terme d’une fin de match à couper le souffle, Lens est parvenu à arracher un précieux succès.

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