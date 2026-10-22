Équipe de France : la date de la prochaine liste de Zidane est connue

Après une dernière trêve internationale particulièrement scrutée par les observateurs, Zinédine Zidane, qui a parfaitement réussi ses débuts en tant que sélectionneur national, s’apprête à faire son grand retour devant les médias pour dévoiler ses nouveaux choix. ZZ communiquera sa très attendue liste pour les deux prochaines rencontres de Ligue des Nations le vendredi 6 novembre prochain à 18h. Une annonce officielle qui se tiendra, comme le veut la tradition, depuis le siège de la Fédération Française de Football (FFF) à Paris. L’occasion pour le technicien tricolore de confirmer ses dernières trouvailles ou de relancer certains joueurs en forme, alors que les récentes performances XXL d’éléments comme Youssouf Fofana au Séville FC ou Lucas Hernandez et le probable forfait d’Ousmane Dembelé pourraient bien rebattre quelques cartes au sein du vestiaire.

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Dans la foulée de cette annonce forcément très commentée, le groupe tricolore prendra rapidement ses quartiers du côté du château de Clairefontaine pour entamer sa préparation. Les supporters et les journalistes n’auront d’ailleurs pas à patienter bien longtemps pour voir les joueurs convoqués à l’œuvre sur le gazon francilien. Un grand temps d’échange médiatique est d’ores et déjà programmé pour le lundi 9 novembre, en marge d’une séance d’entraînement qui sera exceptionnellement ouverte au public ainsi qu’aux médias. Une belle opportunité de jauger l’état de forme et l’état d’esprit des troupes de "Zizou" avant d’aborder ce nouveau rassemblement international sous haute tension. Pour rappel, les Bleus affronteront l’Italie à l’extérieur le 12 novembre avant de recevoir la Turquie le 15 novembre.