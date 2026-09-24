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Équipe de France : nouvelles révélations sur la brouille Dembélé - Mbappé

Par Jordan Pardon
1 min.
Dembélé et Mbappé en bleu @Maxppp

«J’en ai déjà parlé avec lui, il n’y a pas de tensions, je pense qu’il n’y a pas vraiment de problèmes à propos de ça, je suis vraiment très tranquille. » Après les remous autour du Ballon d’Or avec Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé a pris la parole cette semaine pour mettre les choses au clair. Le capitaine des Bleus dément toute forme de tension avec son coéquipier même si d’après certains proches du vestiaire, la réalité serait différente. Interrogé par RMC Sport, un membre de la délégation tricolore affirme que les rapports entre les deux joueurs ne sont plus les mêmes qu’avant.

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«Si tu regardes sans prêter attention, tu vois qu’ils sont toujours à côté à table, qu’ils se parlent. Mais si tu regardes dans le détail, tu vois qu’il y a un froid. Lorsqu’ils se sont revus au château, on a tout de suite compris. Il y a quelque chose entre eux, ce n’est plus comme avant», indique ce témoin du groupe tricolore.

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