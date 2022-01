Chelsea : Thomas Tuchel confirme les excuses de Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

Cette fois, l’affaire est définitivement close pour Chelsea. Pris de court par une interview piquante de Romelu Lukaku, le club londonien avait très mal pris les dires de son buteur belge. Écarté par Thomas Tuchel, l’ancien pensionnaire de l’Inter Milan s’est finalement entretenu avec son entraîneur. Et ce dernier a confié en conférence de presse que Lukaku s’est bien excusé.

« Romelu Lukaku s’est excusé et a été réintégré à l’équipe. Pour moi, c’était important de comprendre que ce n’était pas son intention de créer toute cette polémique avec cette interview. Ce n’est pas aussi important que les gens pensent. Bien sûr, ce n’est pas rien, mais nous sommes calmes et nous pouvons accepter ses excuses. Il est conscient de ce qu’il s’est passé et de ce qu’il a provoqué. Mais il veut réparer tout ça. Peut-être que ça laissera encore un peu de traces. Il peut gérer ça et il n’a pas d’autre choix non plus. Il ne peut pas non plus attendre à ce que tout le monde soit heureux dès le lendemain, mais il est un de nos joueurs et nous avons plein de bonnes raisons pour qu’il joue avec nous et de le convaincre qu’il est avec nous. Nous sommes contents qu’il soit l’un des nôtres, nous le protègerons. »