Strasbourg fonce sur Karim Coulibaly

Les joueurs du Werder Brême ont la cote en France. Plus tôt dans l’après-midi, Bild a dévoilé l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’ailier Justin Njinmah. Quelques heures plus tard, Sky Allemagne nous apprend que c’est au tour du défenseur Karim Coulibaly d’être courtisé par une autre équipe de Ligue 1.

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🚨⏳ EXCL | RC Strasbourg are working on a deal to sign Karim Coulibaly and have already submitted two offers.



Werder Bremen have rejected both bids. Negotiations are ongoing.



The 19 y/o top talent is now represented by Roc Nation Sports. Third bid coming soon.@SkySportDE… pic.twitter.com/5c08eFwOFo — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 17, 2026

Annoncé pendant un certain temps dans le viseur du Paris Saint-Germain, le défenseur central de 20 ans est désormais la cible de Strasbourg, qui négocie en parallèle les départs de Julio Enciso et Abdoul Ouattara. Le média d’outre-Rhin assure que le Werder a repoussé deux offres en provenance d’Alsace et qu’une troisième proposition devrait bientôt voir le jour.