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Ligue 1

Strasbourg fonce sur Karim Coulibaly

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Karim Coulibaly @Maxppp

Les joueurs du Werder Brême ont la cote en France. Plus tôt dans l’après-midi, Bild a dévoilé l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’ailier Justin Njinmah. Quelques heures plus tard, Sky Allemagne nous apprend que c’est au tour du défenseur Karim Coulibaly d’être courtisé par une autre équipe de Ligue 1.

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Annoncé pendant un certain temps dans le viseur du Paris Saint-Germain, le défenseur central de 20 ans est désormais la cible de Strasbourg, qui négocie en parallèle les départs de Julio Enciso et Abdoul Ouattara. Le média d’outre-Rhin assure que le Werder a repoussé deux offres en provenance d’Alsace et qu’une troisième proposition devrait bientôt voir le jour.

Pub. le - MAJ le
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