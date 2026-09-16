Arsenal : la pépite Max Dowman a encore choqué tout le monde

Champion d’Angleterre et finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions, Arsenal a pris une autre dimension. En ce début de saison, les Gunners marchent sur l’eau à l’image de leurs quatre victoires en quatre matches de Premier League ou de cette victoire 1-0 contre Naples en Ligue des Champions la saison dernière. Si tout semble sourire aux hommes de Mikel Arteta, un joueur ronge particulièrement son frein sur le banc. Grand espoir du club londonien, Max Dowman n’avait pas disputé la moindre minute de jeu alors qu’il avait pris part à 13 matches la saison dernière pour un but et une offrande.

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L’ailier droit de 16 ans se savait alors très attendu ce mardi sur la pelouse d’Ipswich Town. D’autant que son coach Mikel Arteta avait annoncé la couleur en conférence de presse, il voulait voir sa jeune pépite briller : «Max aura sa chance. Il aura du temps de jeu, et il devra le mériter comme tout le monde. Nous connaissons le talent que nous avons, nous connaissons les joueurs que nous avons là, et nous devons l’aider et trouver un moyen de nous assurer qu’il continue à se développer et à aider l’équipe.» Titulaire aux côtés de Noni Madueke et Viktor Gyökeres, c’est lui qui a pris toute la lumière.

Max la menace

Ouvrant le score en tout début de partie sur un numéro de soliste où il a humilié le défenseur Cédric Kipré (7e), il a su s’offrir un doublé au retour des vestiaires d’une belle frappe croisée (47e). Un doublé lors d’une victoire 4-0 à tout simplement 16 ans qui rend fou les médias anglais. «Quel début de saison parfait ! Première apparition en équipe première et premier but cette saison, une frappe et une course magnifiques. Son deuxième but, une finition soyeuse et sereine, comme s’il l’avait fait des centaines de fois auparavant», écrit Football London qui lui attribue un 9/10.

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«Performance exceptionnelle d’un joueur exceptionnel. Un sang-froid incroyable pour ses deux finitions, notamment la première où il a mis Kipré au tapis. Un joueur totalement intrépide, Ipswich n’a rien pu faire face à lui», note de son côté l’Evening Standard qui le crédite aussi d’un 9/10. Véritable danger au cours de la partie, Max Dowman a également reçu les louanges de Mikel Arteta : «nous avons assisté à de superbes performances individuelles ce soir (mardi). Impossible de parler de Max quand il marque et crée des actions comme celle-ci. C’est un joueur incroyable qui adore ces grands rendez-vous. Dans ce championnat, avec les exigences qu’il impose, les joueurs et tout le reste, nous devons protéger des joueurs comme Max Dowman. Le niveau de Max est une source de satisfaction immense. C’est phénoménal de vivre un match comme celui de ce soir. Nous avons de formidables joueurs pour l’avenir.» L’avenir s’annonce radieux pour Arsenal et Max Dowman.