Real Madrid : cinq cas de joueurs positifs au Covid-19 supplémentaires ?

Mercredi, le Real Madrid a annoncé que Luka Modric et Marcelo avaient été testés positifs au Covid-19. Mais Sport indique que les Merengues pourraient être touchés par cinq, voir plus, cas supplémentaires. Leur identité n’est pas connue pour le moment et le club n’a pas encore confirmé la nouvelle.

La suite après cette publicité

Le Real a suspendu l’entraînement prévu ce matin et d’autres tests doivent être effectués dans l’après-midi. Plusieurs clubs en Europe sont touchés par la recrudescence de l’épidémie. La rencontre de Ligue Europa Conférence entre Tottenham et Rennes avait notamment dû être annulée.