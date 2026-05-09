Mercato : la décision risquée prise par le PSG

Le terrain d’abord. Qualifié pour sa deuxième finale de Ligue des Champions consécutive, le PSG a fixé ses priorités, à savoir remplir ses objectifs sportifs avant de se concentrer sur la question des situations contractuelles de ses joueurs. Ces derniers mois, la direction parisienne avait entamé des négociations avec plusieurs joueurs sous l’influence du trio Nasser al-Khelaïfi, Luis Campos, Luis Enrique.

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On pense notamment au cas du Ballon d’Or Ousmane Dembélé, dont le contrat expire en 2028, ou encore à ceux de Bradley Barcola et Kang-in Lee, eux aussi liés au club pour deux ans encore. Il y a également le cas Senny Mayulu, plus urgent puisque le titi parisien arrive à un an de la fin de son contrat, et qu’il demeure courtisé un peu partout en Europe.

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Une situation qui peut ouvrir la porte aux autres clubs

Mais comme le révèle L’Équipe ce samedi, le club de la capitale a fait le choix de tout stopper pour le moment. « Cela faisait neuf mois qu’on discutait, qu’il y avait eu des propositions. On a discuté de nombreuses fois et certains dossiers ont même déjà abouti (Beraldo, Neves, Pacho, Fabian Ruiz…). Les autres demandent un temps de réflexion. Quand on entre dans la période des "vrais" matches, on ne discute plus. Cela ne sert à rien, à part créer des frictions », indique une source du PSG.

Plus aucun rendez-vous n’est désormais programmé avant la finale de Ligue des Champions. Un choix qui s’entend, mais qui peut aussi avoir ses limites. Cette période peut laisser la possibilité à d’autres clubs d’entamer des démarches, surtout pour des joueurs si demandés. On pense notamment à Barcola, suivi en Angleterre et qui doit aujourd’hui se contenter d’un rôle de 12e homme à Paris. Mais pour les agents des joueurs concernés, cette situation peut aussi présenter ses avantages puisqu’en cas de sacre, ils se retrouveraient en position de force au moment de renégocier les contrats de leurs poulains.