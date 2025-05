Inter Milan : tous les joueurs de champ ont marqué cette saison

Le 31 mai prochain, le PSG a rendez-vous avec son histoire. Pour la première fois depuis 2020, le club de la capitale a l’occasion d’aller chercher la première Ligue des Champions de son histoire en étant qualifié pour la finale de la plus prestigieuse des coupes de clubs européens. Alors que le sort leur avait été défavorable il y a cinq ans au Portugal face au Bayern Munich, les Parisiens ont l’occasion de se rattraper à…Munich dans trois semaines. Pour ce faire, les hommes de Luis Enrique devront battre l’Inter Milan.

La suite après cette publicité

Toujours en course pour le Scudetto en Italie, les Nerazzurri ont évincé le FC Barcelone lors d’une double confrontation historique en demi-finale de la compétition. Désormais, les Interistes vont tenter de glaner une quatrième C1 dans leur histoire. Ces derniers pourront s’appuyer sur l’incroyable force collective de leur effectif. Preuve en est, tous les joueurs de champ de l’Inter, entre le championnat de Serie A et les Coupes, ont marqué au moins un but cette saison. Le week-end dernier, Nicola Zalewski a été le 21e joueur de champ, sur 21 donc, à marquer cette saison. Un accomplissement dingue qui montre que le PSG devra se méfier de tout le monde le 31 mai prochain.