Ligue des Champions

LdC : Trubin devient le premier gardien de l’histoire à marquer contre le Real Madrid

Par Allan Brevi
1 min.
Anatoliy Trubin, le gardien du Shakhtar @Maxppp

C’est un scénario incroyable qui restera dans les annales de la Ligue des Champions. Alors que l’OM espérait encore se qualifier pour les barrages après sa défaite face à Bruges (3-0), Benfica a validé son billet pour les 16es de finale dans les toutes dernières secondes de son match contre le Real Madrid. À la 90+8e, sur un coup franc, le gardien ukrainien Trubin s’est propulsé dans la surface et a inscrit un coup de tête rageur, offrant la victoire aux Portugais (4-2) et scellant l’élimination de Marseille.

Pour Trubin, c’est un moment historique : jamais un gardien n’avait marqué contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Probablement la meilleure soirée de sa carrière, le portier ukrainien est devenu le héros inattendu d’une qualification qui restera gravée dans les mémoires. Il rejoint également un cercle fermé constitué d’Hans-Jörg Butt, Vincent Enyeama, Sinan Bolat et Ivan Provedel, les quatre autres gardiens qui ont marqué en Ligue des Champions.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
