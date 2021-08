Jeux Olympiques : Sylvain Ripoll cartonne les clubs français

La France n'avait pas disputé les Jeux Olympiques depuis 1996 mais alors qu'elle retrouvait enfin la compétition, la formation emmenée par Sylvain Ripoll a dû faire face à une cascade de refus de la part des clubs de laisser partir leurs joueurs. Une situation tellement compliquée à résoudre que la fédération a failli déclarer forfait juste avant le début des JO. Résultat, avec des joueurs qui n'étaient pas prévus au départ, l'équipe de France a été éliminée dès le premier tour. Alors que le sélectionneur fait son retour avec les Espoirs, il est revenu sur la compétition olympique, dénonçant le comportement des clubs français.

«Ce qu’il s’est passé est passé. On sait tous comment les choses se sont passées. Il y a eu une mascarade pré-olympique qui a trouvé sa suite logique dans la sanction sportive. Quand de dérogation en dérogation, on arrive à une liste de 130 ou 140 joueurs pour en emmener que 19, là où les autres équipes en emmènent 22, c’est parlant, c’est factuel. Quelques jours avant la compétition, on avait que 11 joueurs, on a été au bord de déclarer forfait. Ce sont des éléments qu’il a fallu gérer mais cela appartient désormais au passé », témoigne le sélectionneur lors d'un point presse.