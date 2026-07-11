Manchester City annonce un nouveau départ

Malgré un potentiel qui continue d’attirer les regards, Sverre Nypan n’a toujours pas trouvé sa place dans l’effectif de Manchester City. Recruté comme l’un des plus grands espoirs du football norvégien, le milieu offensif de 19 ans va poursuivre sa progression loin de l’Etihad Stadium. Après une précédente expérience en prêt à Middlesbrough, l’international norvégien U21 va découvrir un nouveau championnat en rejoignant cette fois la Belgique. Les Skyblues espèrent que cette nouvelle étape lui permettra enfin d’enchaîner les minutes et de poursuivre son développement.

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Sverre Nypan has joined Belgian side Lommel SK on a season-long loan, subject to international clearance ✍️



Good luck, Sverre 🩵 pic.twitter.com/krAoJETAOU — Manchester City (@ManCity) July 11, 2026

Manchester City a officialisé le prêt de Sverre Nypan à Lommel pour l’ensemble de la saison 2026-2027. Dans son communiqué, le club anglais a adressé un message de soutien à son jeune milieu de terrain, lui souhaitant bonne chance pour cette nouvelle aventure. Une opportunité importante pour le Norvégien, qui tentera de confirmer les promesses placées en lui et de se rapprocher, à terme, d’une place au sein de l’effectif mancunien.