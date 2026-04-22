Chelsea : Liam Rosenior peut partir avec 28 M€

Arrivé en janvier dernier à Chelsea après avoir fait le job à Strasbourg, Liam Rosenior (41 ans) est déjà sur la sellette. Longtemps soutenu par sa direction, l’Anglais est en train d’être lâché. Son avenir se joue à Londres, où l’écurie anglaise a tenu une réunion ce mercredi. Plusieurs médias, dont The Telegraph, assurent que ça sent la fin pour lui et que les pensionnaires de Stamford Bridge réfléchissent à recruter un coach d’expérience pour mener les troupes.

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En cas de départ, Rosenior, qui avait signé un gros contrat de 6 ans et demi avec un salaire de 4,6 M€, touchera un énorme chèque. The Sun indique qu’il pourrait partir avec un pactole de près de 28 M€. Il reste à savoir s’il demanderait l’intégralité de la somme ou s’il accepterait de négocier avec Chelsea pour s’en aller avec une somme moins importante. Affaire à suivre…