Algérie : l’avis de Youcef Atal sur le cas des binationaux dans le football africain

Le cas de la gestion des binationaux dans le football africain est un sujet qui ne laisse personne indifférent que l’on soit en Europe ou même en Afrique. Ces dernières saisons, de nombreux joueurs qui avaient connu des sélections en équipe de jeune en France notamment ont finalement décidé de rejoindre plus tard une autre sélection. Islam Slimani avait eu un avis pour le moins tranché sur le sujet il y a quelques mois.

La suite après cette publicité

Interrogé par nos soins dans une interview qu’il nous a consacrée, Youcef Atal, l’ancien joueur de l’OGC Nice aujourd’hui à Al Sadd au Qatar nous a donné son sentiment, lui qui totalise 50 capes avec les Fennecs de l’Algérie. «Chacun est libre de choisir ce qu’il veut et chaque joueur qui choisit l’équipe nationale avec son cœur, est toujours le bienvenu. Depuis que je suis en équipe nationale, on a fait tout ce qu’on peut pour tous les joueurs qui arrivent en équipe nationale, pour qu’ils se sentent bien, qui s’intègrent dans notre équipe nationale de la meilleure des manières. C’est ce que les anciens sont en train d’essayer de faire et c’est toujours bien d’avoir des joueurs de qualité dans notre équipe nationale. C’est ça qui va permettre d’améliorer le niveau, de jouer pour des titres, et d’affronter de plus grandes nations. C’est toujours bien et ça fait plaisir quand quelqu’un choisit l’Algérie.» L’intégralité de l’interview de Youcef Atal est à retrouver sur Foot Mercato dans l’après-midi.