L’OL condamne les comportements racistes de ses supporters

Hier soir, l’OM et l’OL n’ont pas pu s’affronter sur le terrain de l’Orange Vélodrome. La faute à plusieurs inconscients qui ont caillassé le bus rhodanien et blessé Fabio Grosso ainsi que son adjoint. Un bus de supporters lyonnais a aussi été touché par des projectiles. Dans le stade, certains fans de l’OL qui avaient fait le déplacement ont eu un comportement honteux en multipliant les saluts nazis et les cris de singe. Honteux.

Ce lundi matin, les pensionnaires du Groupama Stadium ont réagi à ces gestes scandaleux. «L’OL condamne fermement les inacceptables comportements racistes d’individus dans le parcage dimanche. Le club a demandé les vidéos pour identifier les auteurs de tout acte contraire à loi, mais aussi contraire à ses valeurs, et rappelle sa volonté de les éloigner des tribunes.»