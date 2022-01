Patrice Evra ne voit pas Paul Pogba prolonger à MU

Revenu à Manchester United en 2016, Paul Pogba (28 ans) n’a toujours pas prolongé un contrat se terminant en juin prochain. Annoncé dans le viseur de la Juventus, du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, le champion du monde 2018 a-t-il une chance de rester chez les Red Devils ? Très présent dans les médias ces dernières heures en raison de la sortie de son livre, Patrice Evra pense que son compatriote a de fortes chances de ne pas prolonger.

« Ça va être compliqué. Paul ne se sent pas aimé en Angleterre, notamment de la part des anciens joueurs. Beaucoup de gens estiment qu'il pourrait faire mieux, mais je vois aussi beaucoup d'acharnement gratuit par rapport à ses coupes de cheveux ou ses habits. Et c'est devenu banal quand il fait un gros match, on a l'impression que les gens attendent qu'il se casse la gueule... Aujourd'hui, quand il joue en équipe de France, c'est comme une bouffée d'air frais pour lui et une fois qu'il retourne à Manchester, les problèmes recommencent », a-t-il déclaré à L’Équipe.